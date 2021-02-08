Dr. Fauci’den Sputnik V değerlendirmesi: Bu, herkesin kazanmasını istediğimiz bir yarış

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, The Lancet dergisi tarafından yayınlanan, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin ürettiği ve dünyanın ilk tescillenen Kovid-19 aşısı Sputnik V‘nin yüzde 91.6 oranında koruma sağladığı bilgisinin yer aldığı makaleyi değerlendirdi.

JAMA Network’e konuşan Fauci, aşılarla ilgili durumun bir yarışa dönüştüğünü kabul ederek “Kesinlikle tek bir kazananın olmayacağını söyleyebilirim. Bu, birinin kazanacağı bir yarış değil. Biz, herkesin son çizgiyi görmesini ve ödülü almasını istiyoruz. Eğer Rusya’nın geliştirdiği aşı yüzde 90’ının üzerinde etkinlik gösteriyorsa bu harikulade. Bu durumda onlar sadece kendi değil bazı diğer ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir” ifadelerini kullandı.

Bunun Çin, İngiltere ve diğer ülkelerin geliştirdiği aşılar için de geçerli olduğunu belirten Fauci, bu başarıların küresel koruma sağlama yolunda atılmış adımlar olduğunu kaydetti.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, geçen hafta çarşamba günü Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan makalede, Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19’a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.