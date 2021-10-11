Dr. Fauci’den uyarı: Virüse karşı erken zafer ilan etmeyin

ABD’de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Cadılar Bayramı öncesi corona virüsüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgında en ağır yarayı alan ülkeler arasında ABD başı çekiyor.
Salgınla mücadelenin önde gelen isimlerinden Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci Cadılar Bayramı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Dr. Fauci, tatil sezonu öncesinde vatandaşların virüse karşı erkenden zafer ilan etmemesi gerektiğini söyledi.
Tatil sezonu öncesinde doğru yaklaşımın aşılamayı artırmak ve önlemlere uymak olduğunu belirten Dr. Fauci, çocuklara yönelik mesajında, “Eğer aşı olduysanız şeker toplamak için dışarı çıkabilirsiniz” dedi.