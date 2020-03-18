Dr. Mehmet Öz: Karantinada en iyi çözüm, bol bol seks

TMZ videosuna konuşan sağlık programlarının doktor yıldızı Mehmet Öz, koronavirüsle mücadeleye yönelik toplumsal mesafe uygulamasının yan etkilerine karşı karantinaya aynı çatı altında giren çiftlere bol bol seks tavsiye etti.

“Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm seks” diyen Dr. Öz, “Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız” izahını getirdi.

Dr. Öz, “Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” vurgusunu yaptı.

Ancak tıp aleminde tersini düşünenler çoğunlukta.

ABD’deki Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis de salgın sırasında seks konusunun gri bir alan olduğunu söyledi.

Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız, cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum” diye ekledi.