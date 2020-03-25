Dr. Reşat Bahat: Devlet, özel hastanelere 3-4 aylığına el koysun

Özel bir tv kanalında açıklamalarda bulunan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, Türkiye’de 557 tane özel hastane bulunduğunu ve toplamda 300 bin kişinin çalıştığını ifade ederek, “Tıp merkezlerini de eklediğimizde Türkiye genelinde 2 bine yakın özel sağlık merkezi bulunuyor. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yüzde 25’ini özel hastaneler karşılarken, İstanbul’un yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ı da özel hastanelerde yer alıyor” dedi.

“CİROMUZ YÜZDE 80 AZALDI, YABANCI HASTAMIZ KALMADI”

Özel hastanelerin pandemi dönemlerinde hasta kabul edip etmeyeceğine Sağlık Bakanlığı’nın karar verdiğini belirten Bahat şöyle devam etti:

*Bunun için tüm hastaneleri de kullanabilir, belirli bir seçim de yapabilir. Corona virüsü, domuz gribi gibi bir virüs ancak çok hızlı bulaşıyor. Özel hastaneler kendi personellerinin maaşlarını da kendileri ödüyor, giderlerini ve elektriğini dahi kendi karşılıyor. İlk paketin içinde yükü çeken özel hastaneler yok.

*Kendi kamuda çalışan personel ve hekimlerine yüzde 100 performans uyguluyor, bunu takdirle karşılıyoruz ancak bizim hastamız ve ciromuz yüzde 80 azaldı, yabancı hastamız kalmadı. Bu kaynakları nereden bularak hastaları tedavi edeceğiz?

*Malzemeler de pahalandı 1’e aldığımız malzemeleri 5’e almaya başladık ve elimizdeki bütün stoklar da bitti. Biz hiç sesimizi çıkarmadan hastalarımıza bakmaya devam ettik.

*Bizim Sosyal Güvenlik ile yaptığımız anlaşmalarda, acil hastalardan aciliyetleri bitene kadar para almamak esastır, acil olanların yoğun bakıma yatması durumunda para almadan sadece SGK’ya faturalayarak hizmet vermek esastır. Bunun dışındaki hastalıklarda da bir kısmını vatandaş bir kısmını da SGK öder.

“SGK BİZE GÜNLÜK 42 TL VERİYOR… BİR TULUM 65 TL”

Bahat, özel hastanelerin maliyetlerine dair ise şu açıklamayı yaptı;

*Bir pandemi hastası normal bir odaya, izolasyon odasına alındığında SGK bize günlük 42 TL ödüyor her şey dahil. Bu parayı yemeğe mi doktora mı kime verelim? Hastanın yanında giydiğimiz tulumu biz 65 liraya alıyoruz.

*Her bir personelimiz günde en az 4 tane tulum kullanıyor ve bir hastaya 6 personel bakıyor en az. Biz her şeye rağmen hastalarımızı mağdur etmiyoruz. Biz hastanelerimizin kapısını devlet bize siz pandemi hastanesi değilsiniz dediğinde de açmıştık.

*Biz bu hastalarımıza yüzde 13 artış ile 14 lira 80 kuruşa ikinci muayenelerini de 6,80 kuruşa yapıyoruz.

“2 AY SONRA PARANIZLA BİLE ÖZEL HASTANE BULAMAYACAKSINIZ”

Bahat kendisine yöneltilen, ‘Özel hastaneler batıyor mu?’ sorusunu ise şu yanıtı verdi

*Eğer tablo böyle devam ederse 2 ay sonra paranız ile bile özel hastane bulmakta zorluk yaşanacak bu yüzden ekonomik tedbirlerin bir an önce alınması lazım. Bakan ile görüştüm ve kendisine bir teklifte bulundum.

*Bizim hastanelerimizdeki personel ve hasta maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar, başka bir şey istemiyoruz hatta ben de içinde bedava çalışmaya razıyım.

*Biz vatandaştan tek kuruş bedel almadan sonuna kadar devam ederiz buna tüm Türkiye önünde söz veriyorum.Bizim bu zararları kaldırmamıza artık imkan yok ve bu kadar büyük işleri yaparak 300 bin personelimizde 16 bin yoğun bakım yatağımızla hizmet verirken bunların konuşulması beni üzüyor.

“YANIYORUZ”

Bahat açıklamalarına şöyle devam etti;

* İtalya ve İspanya para ile de bunları bulamıyor el koyuyor yine de yaptıramıyor. İnsanlarımız söz dinlemiyor dışarı çıkıyor. Çin gibi mi yapalım hasta insanların üstüne kapıyı mı kapatalım? Bakanımıza bu tekliflerimizi ilettik ancak naif olduğu için kendisi dillendirmiyor. Biz yanıyoruz gerçekten yanıyoruz. Kamunun yoğun bakım ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyoruz ve bu hastalardan para pul da almıyoruz.

*Servise yatan hastalardan neden kan testi aldınız diye soruluyor nasıl teşhis koyacağız? Özel sigortalarda devletin pandemiyi tedavi edeceği söyleniyor devlet tedavi edecekse benim sigorta kapsamımda değil deniliyor şimdi onlar da parayı ödememeye çalışıyor biz ne yapalım?

“ÜVEY EVLAT MIYIZ?”

* Tabi, bu arada diğer hastalar da hastaneye gelmediği için özel sigortalar pirim karşılığı diğer hastaları da tedavi ettirmiyorlar bize. Bankalar bize borç vermediği sürece bunu nasıl devam ettireceğiz bilmiyorum. Benim hastam azalıyor kamu ise personele yüzde 100 uyguluyor yahu biz üvey evlat mıyız?.

“DEVLET BİZDEN BU YÜKÜ ALSIN”

Devlet özel hastanelere el koysun. 3-4 ay ne zaman salgın biterse kullansın. Bu yükü bizden alsınlar, en azından bu süreçte bize borç bırakmasınlar” diyen Bahat sözlerini şöyle sürdürdü;

Personelimin maaşını, elektriği, suyunu nasıl ödeyeceğim? Her şeye rağmen personelimiz kahraman gibi çalışıyor, kamudaki arkadaşlardan hiçbir farkları yok hastanelerimiz corona virüslü hasta dolu ve canımız çıkıyor bunları diğer hastalara bulaştırmayalım diye.

*Bir yandan diğer ameliyatlarımızı sürdürüyoruz bunlar ile coronalı hastaları aynı disiplin içinde tedavi etmek çok zor.

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