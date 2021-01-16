Dr. Serdar Savaş “Erdoğan ödlek bir adamdır” dedi! Olay aşı açıklaması!





Dr. Serdar Savaş kendi YouTube kanalında yaptığı canlı yayında iktidarların toplumların analitik düşünmesini istenmediğini belirterek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağzına geleni söyledi. Serdar Savaş aşı tartışmaları üzerinden Erdoğan'a yüklenerek "Ekim ayında Türkiye'ye 25 bin Biontech aşısı geldi. Erdoğan ürkek bir adamdır. Bu ürkek kardeşimiz birden bire camilere falan gitmeye başladı. Araplarla yemekler düzenledi. Maskesi yok. Bu Erdoğan'ın tipik davranışı değil. Erdoğan ödlek bir adamdır. Birden bire bu adama nasıl bir cesaret geldi? Korkmaması için kanında antikor oluşması lazım. Onun için Erdoğan Biontech aşısı olmuştur demiştim. Benim bu olayları analiz etmemi RTE ister mi? İstemez." ifadelerini kullandı. SERDAR SAVAŞ KİMDİR? Serdar Savaş hem bilim insanı hem de siyasetçi olarak tanınıyor. Kabataş Erkek Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu’de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü. 1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı’na atandı. 2000 yılında Türkiye’ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’nin Parti Meclisi’ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP’nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Dr. Serdar Savaş son olarak Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #serdarsavaş #receptayyiperdoğan #aşı #biontech #rte #akp #cumhurbaşkanı #analitikdüşünce #cumhurbaşkanı #sağlık #haber #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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