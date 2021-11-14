Drake, 9 kişinin ölümüne neden olan facianın ardından eğlenmeye çıktı, 1 milyon dolar harcadı

ABD’de yapılan Astroworld Müzik Festivali sırasında çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. İzdiham yaşandığı sırada sahnede olan ve hakkında bir çok dava açılan şarkıcı Drake ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ABD’nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali’nde sahne alan Kanadalı şarkıcı Drake’le ilgili çok tartışılacak iddialar ortaya atıldı.

İngiliz Independent’in haberine göre, ünlü rapçi, 9 kişinin hayatını kaybettiği konser faciası sonrası Houston’daki Area 29 adlı stripriz kulübünde görüntülendi. Ünlü ismin burada yaklaşık 1 milyon dolar harcadığı aktarıldı.

Drake ile ilgili iddialar rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks’in sosyal medya hesabında 9 Kasım’da paylaştığı videonun ardından ortaya atıldı. Videoda, birçok kadının nakit paraları topladığı görülüyor.

VİDEOYU SİLDİLER

Videoyu çeken kişi parayı sayan kadınlardan Drake’e teşekkür etmelerini isterken, hepsi bir ağızdan “Teşekkürler Drake” diye karşılık veriyor. Gece kulübünün hesabından sildiği ancak daha sonra The Sun’ın yayımladığı paylaşımdaysa Drake’in orada bulunduğuna işaret edecek şekilde rapçinin Instagram hesabının etiketlendiği görülüyor.

5 Kasım’da düzenlenen Astroworld Festivali’nde çıkan izdiham nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. O sırada sahnede olan Drake, yaşanan trajedinin ardından nstagram hesabından “Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim” demişti. Striptiz kulübünün müdavimlerinden biri olduğu belirtilen Drake’in festivalden birkaç gün önce de mekana gittiği düşünülüyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Astroworld Festivali’nde yer alan Travis Scott, Drake ve festivalin organizatörlerine tazminat davası açılmıştı.

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