Drift atarken babaya kaçarken oğluna çarptı, 8 ay sonra serbest

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Güçlü Caddesi’nde 29 Ağustos 2022’de seyreden Ali Önen, idaresindeki hafif ticari araçla drift atarak 2’nci Kurşun Sokak’a dönüş yaptı. Önen, aracı bu sırada iş yerinin önünde duran Turan Koyun’a çarptı. Yere düşen Koyun, hafif yaralandı.

Önen aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken kazayı gören Koyun’un oğulları Fatih Koyun (22) ve Oğuz Koyun ile çevredekiler koşup aracı durdurmak istedi.

Önen, drift atarak, aracı 2 kardeşin üzerine sürerken, Oğuz Koyun’a çarpıp aracın altına aldı. Oğuz Koyun, hafif ticari aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken, çevredekiler açık olan camdan müdahale edip aracı durdurdu.

Oğuz Koyun, çevredekilerin kaldırdığı aracın altından çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

42 KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan babayla 2 oğlu, ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hafif yaralanan Turan Koyun ile Fatih Koyun tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Oğuz Koyun’un vücudunun çeşitli yerlerindeki 42 kemiğinde çatlak belirlendi.

Olay yerinde yapılan alkol testinde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ali Önen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali Önen’in, Turan Koyun’a çarptıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Fatih Koyun ile Oğuz Koyun’un aracın peşinden koşması, Ali Önen’in ise drift atıp aracı 2 kardeşin üzerine sürdüğü görüldü.

Manevra yapan hafif ticari aracın Oğuz Koyun’a çarpıp, altına alarak metrelerce sürüklemesi ve çevredekilerin müdahalesiyle Koyun’un aracın altından çıkarılması da görüntülere yansıdı.

‘DRİFT YAPMADIM, TURAN KOYUN’A ÇARPMADIM’

Hakkında, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açılan Ali Önen, savunmasında, “Yanımda bir arkadaşımla birlikte eve doğru gidiyordum. Bir sokağa girdim. Sokakta önüme 2 çocuk atladı. Çocuklara çarpmadım. 3-4 kişi bana saldırdı. Şahıslardan biri küfrederek, bana bıçakla saldırdı. Beni araçtan indirdiler. Sonra ben yine araca bindim. Karşımda kalabalık grup görünce korktuğum için kaçmaya çalıştım. Araçla drift yapmadım. Turan Koyun’a çarpmadım” diyerek suçlamaları reddedip, beraatini ve tahliyesini istedi.

SAVCI ARACI SİLAH SAYDI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında aracı silah olarak sayıp, Ali Önen’in, Fatih Koyun’a çarptığı için ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini, Oğuz Koyun’a karşı ise ‘Kasten yaralama’ ve ‘Netice sebebiyle ağır yaralama’ suçlarından 5 yıl hapsini istedi. Savcı, sanığın cezaevinde kaldığı süre ve suçun cezası nazara alınıp tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti, 2 yıl 4 ay hapis cezası verdiği Ali Önen’in tahliyesine karar verdi.

Öte yandan Ali Önen hakkında, Turan Koyun’a çarparak yaralanmasına neden olma suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve davanın başka mahkemede görüleceği öğrenildi.

‘PARAMPARÇA OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM’

Karara tepki gösteren Oğuz Koyun, olayın ardından fiziki ve psikolojik travmalar yaşadığını belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Banket taşına takıldım ve düştüm, boynum aracın lastiğinin altına kalacaktı ancak boynumu kurtardım. Bu sefer kemerim araca takıldı, kemerimi kurtaramadım. Araçla birlikte sürüklenmeye başladığımda kollarım yanmaya başladı, bayılmadım, baştan sonuna kadar yaşadım bu olayı. Babamların bana yetişebileceğine ihtimal vermediğim için paramparça olacağımı düşündüm” dedi.

‘AYAKLARIM TUTMUYOR’

Koyun, “Bu sürücü olay günü 1.04 promil alkollü. Kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi, adam öldürmeye tam teşebbüs var. Çekirge Devlet Hastanesi’nin, 2’nci derece ölüm tehlikesi geçirdiğime dair raporu var. Vücudumda 42 çatlak, 22 dikiş ve benimle ömür boyu gidecek olan kalıcı bir iz var. 3 hafta yürüyemedim ve hala da ayakta 10 dakikadan fazla durduğum zaman ayaklarım tutmuyor. Mahkeme darp raporumu, 2’nci derece ölüm tehlikesi raporumu görmezden geldi ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs olan dosyayı, yaralamaya çevirip bu sürücüyü serbest bıraktı. Şu an ayağa kalkıyor olmam da, yaşıyor olmam da mucize. Ölmediğim için mi 8 ay ceza aldı bu sürücü? Ağır ceza alması için benim paramparça mı olmam gerekiyordu?” diye konuştu. (DHA)