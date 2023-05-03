Drone takibiyle yakalandı! İçerisinden çıkanların değeri 10 milyon TL

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat sonucu H.E.’nin kullandığı TIR’ı drone ile havadan takibe aldı.

İstanbul-Edirne kara yolu üzerinde durdurulan TIR’da yapılan aramada 1800 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi.

DEĞERİ 10 MİLYON TL

Ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü H.E. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)