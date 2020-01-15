DSİ yeterlilik belgesi sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

DSİ’den yapılan açıklamada; ” Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşaa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2020 yılında aşağıda belirtilen dallarda;

1- I.Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

2- I. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

3- I.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu Yeterlik Belgesi

4- II.Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

6- II.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu Yeterlik Belgesi

7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

sınavları yapılacaktır.” denildi.

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SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR

1- Türk vatandaşı olmak,

2- En az ilkokul mezunu olmak ( Onaylı diploma sureti)

3- Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu bildiren 2020 yılı içinde yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu,

4- Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl,

İkinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl,

Çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- 4 adet vesikalık fotoğraf, (4x 6 Ölçüsünde Olacak)

7-DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış

Hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.