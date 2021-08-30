DSÖ: Avrupa’daki 33 ülkede vaka ve ölümler artıyor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa içindeki 33 ülkede vaka sayılarının yüzde 10’dan fazla arttığını duyurdu. Kluge, “Çok derin endişe yarattı” dedi.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yapan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, bölgede vaka sayılarının son dönemde hızla arttığını duyurdu.

Kluge, bulaş oranının son 14 günde yüzde 10’dan fazla olduğunun altını çizerken bu durumun derin bir endişe yarattığını söyledi. Kluge, “Bu artış hastanelerde büyük baskı yaratacak ve ölüm sayılarının artmasına sebep olacak” dedi.

Öte yandan Kluge, vaka sayılarındaki ve ölümlerdeki artışın bir sebebinin yasakların ve kısıtlamaların gevşetilmesi olduğunu söylerken diğerinin de seyahat etmek olduğu dile getirdi.

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