DSÖ duyurdu: Türkiye, İngiltere ve Rusya’da vakalar artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta yeni corona virüsü vakalarının en hızlı arttığı bölgenin yüzde 7 ile Avrupa olduğunu duyurdu. Değerlendirmeye göre, vakaların yükseldiği yerlerin başında İngiltere, Rusya ve Türkiye geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni yayınlanan pandemi haftalık değerlendirmesinde, geçen hafta bildirilen rakamlara benzer şekilde, son haftada yaklaşık 2,7 milyon yeni Covid-19 vakası ve 46 binden fazla ölüm olduğunu söyledi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Covid-19 vakalarındaki en büyük düşüş ise enfeksiyonların sırasıyla yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 16 oranında düştüğü Afrika ve Batı Pasifik’te görüldü.

Kıtadaki aşı sıkıntısına rağmen Afrika’daki ölümlerin sayısı da yaklaşık dörtte bir oranında azaldı. DSÖ, Amerika ve Orta Doğu da dahil olmak üzere diğer bölgelerin önceki haftaya benzer rakamlar bildirdiğini söyledi.

AVRUPA’NIN YARISINDAN FAZLASINDA ARTIŞ VAR

Ancak art arda üçüncü hafta, Avrupa’da corona virüsü vakaları yaklaşık 1,3 milyon yeni vakayla sıçrayış gösterdi. DSÖ, bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasının Covid-19 sayılarında artış olduğunu bildiriyor.

Geçen hafta, Rusya Covid-19 vakaları için defalarca kez günlük rekorlar kırdı ve Birleşik Krallık’taki enfeksiyon sayısı temmuz ortasından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi başkanı, hükümeti maske takma ve çocukların daha hızlı aşılanması da dahil olmak üzere daha katı Covid-19 protokolleri uygulamaya çağırsa da, politikacılar bu adımlara itiraz ediyor.

EN KÖTÜ DURUMDA OLAN RUSYA

Rusya’da yetkililer nüfusu aşılamak için mücadele ediyor ve Sputnik V aşısının bulunmasına rağmen insanların sadece yaklaşık yüzde 32’si aşılanabildi. 225 binden fazla ölümle Rusya Avrupa’daki en büyük ölü sayısının görüldüğü ülke konumunda.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ise 19 Ekim salı günü rakamlarına göre sadece bir gün içerisinde 30 binden fazla vaka ve 223 ölüm gerçekleşti. Türkiye’deki vaka rakamları son bir aydır günlük 30 bin civarında dolanıyor. Ölü sayısı da günlük 200 kişinin altına hiç düşmedi.

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