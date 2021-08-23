DSÖ: Üçüncü doz aşıyı ertelemek gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, “Varlıklı ülkelerin üçüncü doz aşı olması yerine nüfusun büyük çoğunluğu aşı olmamış ülkelere aşı gönderilmeli” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada üçüncü doz Covid-19 aşılarının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus, aşı olma sürecinde dengesizlik yaratıldığını dile getirerek, “Aşıların, toplumun sadece yüzde 1’i ve yüzde 2’si aşı olmuş ülkelere gönderilmesi gerekiyor” dedi. Ghebreyesus, aşılama oranlarının küresel olarak yayılmaması durumunda daha güçlü varyantların oluşabileceğini ve corona virüsünün hiçbir zaman durdurulamayacağını açıkladı.

DSÖ’nün bir numaralı ismi, “Aşıların paylaşılmasına ek olarak üçüncü doz aşıların etkili olup olmadığına dair de tartışma devam ediyor. Bağışıklık sisteminde sorun olanlar aşı olmalı fakat bu grup nüfusun çok ufak bir kısmı” ifadesini kullandı.

Türkiye’de iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz aşı onayı verilirken ABD de 20 Eylül itibariyle üçüncü doz aşıları yapma kararı aldığını duyurdu.

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