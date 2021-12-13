DSÖ’den Omicron açıklaması: Çok büyük risk

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron’un Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda belirsizlikler olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 60’dan fazla ülkede görülen Covid-19’un Omicron varyantının küresel sağlık açısından “çok büyük risk” yarattığı uyarısında bulundu.

DSÖ’den dün yapılan açıklamada, ilk defa geçen ay Güney Afrika ve Hong Kong’da görülen Omicron varyantıyla ilgili ciddi belirsizlikler olduğu, aşıların varyanta karşı etkisiz kaldığı yönündeki bazı kanıtlara karşın bu konuda klinik verinin sınırlı kaldığı ve daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirildi.

Omicron’un Covid-19’un bulaşma riskini önemli ölçüde arttırdığı yönündeki haberler son dönemde endişe yaratmıştı.

DSÖ’nün açıklamasında “Yeni Omicron varyantıyla ilgili genel risk bir dizi nedenden dolayı çok yüksek olmayı sürdürüyor” ifadeleri yer aldı. DSÖ, ön verilerin Omicron’un ilk görüldüğü Güney Afrika’da yeniden Covid-19’a yakalananların sayısının arttığını da duyurdu.

Aşı olan ve daha önce Covid-19’la enfekte olanların Omicron’a karşı yeterli düzeyde antikor üretemediğini kaydeden örgüt, bu durumun yüksek bulaşma oranlarına ve “ciddi sonuçlara” yol açtığına dikkat çekti. DSÖ, Omicron’un Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığı konusundaysa belirsizlikler olduğunu belirtti.

‘DAHA ÇOK ÖLÜME YOL AÇABİLİR’

Açıklamada, Omicron’da hastalığın daha hafif seyretme ihtimaline karşın bulaşıcılığın ve dolayısıyla hastanede yatma oranlarının artmasının beklendiği, bunun hastaneler üzerinde daha fazla yüke ve daha çok ölüme yol açabileceği ifade edildi.

Daha önce Güney Afrika’da elde edilen bulgularda, Omicron’un Delta’dan daha az riskli olabileceği, Avrupa’da bildirilen vakaların tamamının hafif veya asemptomatik olduğu kaydedilmişti.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMA

DSÖ’yle işbirliği yapan Oxford Üniversitesi’nden araştırmacıların bugün yayımladıkları laboratuvar analizine göre, iki doz Covid-19 aşısı Omicron’a karşı yeteri koruma sağlamıyor. Oxford’daki araştırmacılar, Omicron’un daha ciddi düzeyde hastalığa yol açtığına dair ise mevcut bir kanıt henüz bulunamadığını ifade etti.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan açıklamada, ortaklaşa ürettikleri aşının iki dozunun Covid-19’un ağır geçirilmesini yeni varyantlara rağmen önleyebildiği kaydedilmişti.

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