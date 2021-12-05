DSÖ’den umut verici açıklama: Omicron mutasyonundan ölen olmadı

Bütün dünya yeni corona varyantı Omicron’un paniğini yaşarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu varyanttan henüz bir ölümün gerçekleşmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmer, şu ana kadar sürekli olarak Omicron varyantı ile ilgili bilgileri topladıklarını belirtti.

Güney Afrika’daki hastaneye yatışların artmasının ise büyük olasılıkla Omicron ile ilgili olmadığı sanılıyor.

“ETKİN AMA ÖLÜMCÜL DEĞİL”

Omicron dünyada hızlı bir şekilde yayılsa da ve önümüzdeki bir kaç ay içerisinde “etkin varyant“ olması beklense de, şu anda ölüm oranlarını artırdığı tespit edilemedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi internet sitesinde, “Tüm veriler, Güney Afrika’da hastaneye yatışların arttığını gösteriyor. Ancak bu Omicron varyantından değil de, toplam enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor olabilir” deniliyor.

OMİCRON ÜZERİNE İKİ TEORİ

Mutasyonun durumuyla ilgili kapsamlı bir haber yapan ABD merkezli Bloomberg ise iki teorinin ortaya çıktığını aktardı ve “Teorilerden biri bağışıklığı düşük birinde corona virüsü normalden çok daha uzun süre kaldı ve vücutta gelişti” yorumunu yaptı.

Gündemde olan bir diğer teori ise corona virüsü hastası olan bir kişinin, bir hayvana Covid-19 bulaştırdıktan sonra hayvanın bedeninde virüsün mutasyona uğramış olabileceğini üzerine kurulu. Hayvan vücudunda mutasyona uğrayan corona virüsü yeniden hızlı bir şekilde insana bulaşmış ve varyantın oluşmasına sebebiyet vermiş olabilir.

LiveScience isimli bilim haberleri yapan internet sitesi de bu iddiayla ilgili bir makale yayınladı. Makalede, omicron varyantının insanlardan fare türünde bir canlıya bulaştığı ve bu canlının bedeninde de mutasyona uğramış olabileceği aktarıldı.

Fakat Moyo her iki teori için de bilim insanlarının elinde yeterli veri olmadığını açıkladı. Moyo, “Veriler geldikçe bilim insanlarının en eski vakalara bakarak örnek çıkarmasını umut ediyoruz. Örneğin bazı bölgelerde Omicron varyantının Ekim ayında bazı bölgelerde olduğu bulundu” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir Birleşik Krallık’ta Omicron vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı İlginizi Çekebilir Omicron’un mutasyon hızı endişe yaratıyor: Hayvandan mı bulaştı