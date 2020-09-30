DSÖ'nün küresel Kovid-19 aşısı programına 1 milyar dolar yardım taahhüdü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Dünya Sağlık Örgütünün 35 milyar dolar gerektiren ve şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) bugün yaklaşık bir milyar dolar daha yardım taahhüdünde bulunuldu.

Küresel aşı ve tedavi programının desteklenmesi için düzenlenen konferansta, hükümetler, uluslararası örgütler ve özel sektör bir milyar dolara yakın yardım sözü verdi.

ACT Accelerator, Kovid19 aşısı ve tedavi yöntemlerine eşit erişim için 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşı, 245 milyon tedavi ve 500 milyon test sağlayabilmeyi hedefliyor ve bunun için 35 milyar dolar gerekiyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı programının mevcut çalışmalarının devam ettirebilmesi için acil 15 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.