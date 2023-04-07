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7 Nisan 2023
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DSP hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

1985 yılında merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden gireceklerini açıkladı.

Önder Aksakal, “Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda olacağız.” dedi.

Aksakal, şu ifadeleri kullandı: “DSP doğru ve tutarlı olan bir partidir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimlerde desteklenmesi konusunda görüşümüzü paylaştık.”

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı seçimde iş birliğine davet etmişti.

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