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3 Mayıs 2023
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DSP il başkanlığına Kılıçdaroğlu posteri asıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini ve AKP listelerinden seçime gireceklerini açıklamasının ardından birçok ilde çok sayıda partili tepki göstererek istifa etmişti.

DSP Samsun İl Başkanlığı da Genel Başkan Aksakal’a tepki için binasına Millet İttifakı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini astı.

İl Başkanı Devrim İpekdal, yaptığı açıklamada  “Demokratik Sol Parti il başkanlığı olarak biz Millet İttifakı’nı destekliyoruz.” dedi.

Alaturka Online
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