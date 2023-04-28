DSP il örgütü ‘Millet İttifakı’nı destekleyeceğini duyurdu

Demokratik Sol Parti’nin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etme kararı alması örgütlerde memnuniyetsizliklere yol açtı. Pek çok merkezde il ve ilçe teşkilatları istifa ederken Uşak’tan ilginç bir tepki geldi. Uşak İl Başkanı Yüksel Duygu başkanlığında toplanan il yönetimi Millet İttifakı’na destek olma kararı aldı. İl yönetimi aldığı hazırlattığı dev pankartı parti binasına asarak duyurdu.

‘MİLLET İTTİFAKI’NA EVET DİYORUZ’

Pankartta, “1985 Ruhu için, Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için, 1985 Ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı’yla yan yana omuz omuza… Parlamenter sistem için Millet İttifakı’na evet diyoruz. Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen” ifadeleri yer aldı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı İl Başkanı Yüksel Duygu pankartı dün öğle saatlerinde astıklarını olumlu tepkiler aldıklarını belirterek; “Biz uzun süre önce genel merkezin çizgisinden rahatsızlığımızı dile getirmiştik. Bu aşamada partiden ihraç edilen arkadaşlarımız da oldu. Geldiğimiz noktada haklı çıktık” diye konuştu.

‘AKSAKAL’A TEK BİR OY ÇIKMAZ’

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a tepki gösteren Duygu; “Cumhur İttifakı’na katılma kararı Parti Meclisi kararı alınmadan kendi başına alınmış bir karardır. Biz bu kararı tanımıyoruz. Biz diyoruz ki; vatanımız ve bayrağımız için Mustafa Kemal’in izinde yürüyen Ecevit’in evlatlarıyız. Bu ülkede Atatürk’e iki ayyaş diyen insanlarla bırakın ittifak yapmayı yan yana dahi gelemeyiz. Bu pankartı hür irademiz, parti örgütümüzün kararı ile astık. Uşak’ta Cumhur İttifakı’na giren Önder Aksakal’a tek bir oy dahi gitmez” diye konuştu.

Diğer yandan genel merkezin ittifak kararı nedeniyle partiden tepki istifaları olduğu il yönetiminden de 5 kişinin istifa ettiği belirtildi.