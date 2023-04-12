DSP lideri Önder Aksakal’a cenaze töreninde tepki: Üç koltuğa partiyi sattınız

İstanbul’da aracında, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, Bursa Osmangazi’de Şehabettin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler mezarlığında toprağa verildi.
Özbilge’nin cenazesine Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede, zaman zaman “partiyi sattınız” tepkileri yükseldi.
AKSAKAL’A SERT TEPKİ
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge’nin cenazesinde, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a, bir parti üyesi “Üç koltuğa partiyi sattılar” diyerek tepki gösterdi. Aksakal, “Aptal herif, terbiyesiz herif” diye karşılık verdi.
ÖZBİLGE ARACINDA HAYATINI KAYBETTİ
Bursa’da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için İstanbul Merter’e geldi.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal
Bir süre ailesiyle birlikte gezen Özbilge daha sonra tek başına otoparka bıraktığı aracına döndü.
Kendisinden haber alamayan ailesi aracı kontrol ettiğinde Özbilge’nin hareketsiz yattığını gördü.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge
Aile bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbilge’nin hayatını kaybettiğini belirledi.