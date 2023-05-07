DSP’de sular durulmuyor: Bir ilçe daha Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini yönelik açıklamasının ardından, partiden ülke genelinde başlayan istifalar ve tepkiler devam ederken, DSP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı yaptığı açıklama ile Millet İttifakı’nı destekleyeceğini söyledi.

TEPKİLER SÜRÜYOR

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, AKP ile yaptığı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından başlayan DSP’deki istifalar ve tepkiler devam ediyor.

DSP Genel Başkanı Aksakal’ın almış olduğu karar ve geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı’nda olurdu” ve yine bir başka programda yaptığı, “Deniz Gezmiş’ler de tam bağımsızlık için mücadele etti. Onlar bugün olsaydı Erdoğan’a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı’nda olurdu. İnsanlar ölüyor ama fikirler ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz” açıklamalarına bir tepki de DSP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Erdal Ersoy’dan geldi.

“GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİL”

DSP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Erdal Ersoy, Arifiye Mahallesi’ndeki ilçe binasına “Tepebaşı İlçe Başkanlığı almış olduğu kararla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını destekleyecektir” yazılı pankart astı. Genel Başkanları Önder Aksakal’ın almış oldukları kararı onaylamadıklarını ifade eden Ersoy şunları söyledi:

“İlçe yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayını destekleyeceğiz. DSP’nin bu durumlara düşmemesi gerekiyordu. DSP’nin kapısına kilit vurmaya çalışanlara, bu bir örnektir. Bu pankartı tepki olarak astık. Partiden istifa etmiyorum. Partinin sürekli bekçisi olmak ve partinin bayrağını indirmemek için istifa etmiyorum. Genel merkezin almış olduğu kararı da şiddetle kınıyoruz. Biz HÜDA PAR ile terör örgütleriyle kol kola giren bir yoldaki siyasi partiye asla ve asla destek vermeyeceğiz.

Düne kadar rahmetli Bülent Ecevit’e de ‘hasta’ diyenlere de karşıyız. Ecevit hasta değildi hastalandırıldı. Astığımız pankart nedeniyle görevden alabilirler, ihraç edebilirler. Hiç sıkıntı yok. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın gittiği yol, yol değildir. Genel Başkan teveccüh ederek il başkanlarını, ilçe başkanlarını arayarak bizimle bir fikir beyanında bulunmamıştır.”