DSP’de sular durulmuyor: İstifalar sürüyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini yönelik açıklamasının ardından, partiden ülke genelinde başlayan istifalar sürüyor.

Genel Başkan Aksakal’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı’nda olurdu” ve yine bir başka programda yaptığı, “Deniz Gezmiş’ler de tam bağımsızlık için mücadele etti. Onlar bugün olsaydı Erdoğan’a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı’nda olurdu. İnsanlar ölüyor ama fikirler ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz” açıklamaları partiden istifaları artırdı.

İLÇE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDEREK CHP’YE KATILDI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın gerek Cumhur İttifakını desteklemesi gerekse rahmetli Bülent Ecevit ve Deniz Gezmiş ile ilgili sözleri birçok DSP’linin tepkisine neden oldu.

Son olarak DSP Bilecik Bozüyük İlçe Başkanı Ethem Yavuz Öncel, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı’ndan yana kullanacağını belirten Ethem Yavuz Öncel, düzenlenen törenle CHP saflarına katıldı.

ROZETİNİ MİLLETVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN TAKTI

CHP Bozüyük ilçe binasında, DSP ilçe başkanlığı ve partisinden istifa eden Ethem Yavuz Öncel için tören düzenlendi. DSP ilçe başkanlığından istifa ederek CHP’ye katılan Ethem Yavuz Öncel’e parti rozetini CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün taktı.

Öncel, şöyle konuştu:

*7 yıllık CHP üyeliğimden sonra siyaset hayatında sahada aktif rol alabilmek ve ülkemin menfaatleri adına kendimce doğrularımdan şaşmayarak elimden geleni yapabilmek için etnik yapısı CHP’ye uzanan ve ideolojisi Atatürkçülük olan DSP’de 1.5 sene Bozüyük ilçe başkanlığı görevinde bulundum.

*Ancak kökeni, görüşü ve duruşu 1985’den bu yana değişmemiş olan DSP’nin son Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde düşünce yapısı ve Atatürkçü görüşü bir kenara bırakılarak, tamamen şahsi menfaat ve çıkarlar doğrultusunda hareket edilmesinden dolayı görevimden istifa ettim.

*Akabinde ülkemizin refahı, birlikteliği ve geleceği için duruşundan, çizgisinden, görüşlerinden asla taviz vermeyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi izinden ayrılmayan CHP’nin çatısı altında ben de yerimi almış bulunmaktayım. Birleşe birleşe kazanacağız.