DSP’li Aksakal’dan ‘kafir’ açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, SÖZCÜ Televizyonu’nda yayımlanan Nokta Atışı programda İpek Özbey ve SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

KAFİR TARTIŞMASI

İsmail Saymaz, Malatya’da temel atma töreninde Aksakal’ın muhalefeti hedef alarak sarf ettiği, “14 Mayıs’ta vatanımızı küffara (kafir) teslim etmeyeceğiz” sözünü hatırlatması üzerine Aksakal ile Saymaz arasında gergin anlar yaşandı.

“O SÖZCÜ İŞGALCİ DEVLETLERE KARŞI SÖYLEDİM”

‘Kafir’ sözünü muhalefet için kullanmadığını belirten Aksakal, “Şiddetle reddediyorum. Amerika’ya, Avrupa Birliği ülkelerine ve bu topraklar üzerinde hesabı olan işgalci devletlere yapılmış bir tanımlamadır. Ben Müslüman bir insanım. Ben kendi insanıma kâfir der miyim? Öyle bir şey olur mu?” ifadelerini kullandı.

“Olayı manipüle ediyorsunuz” diyen Saymaz, ısrarla konuşmasını hatırlattı ve “Partiler ve iktidar karşı karşıya geliyorsa 14 Mayıs’ta diğer tarafı küffar diye nitelemek onları düşman konumuna oturtmaktır.” dedi.

Aksakal ise “Şiddetle reddediyorum. Diğer taraf benim için muhalefet değil, işgalci güçlere karşı Türkiye üzerindeki hesapları olanlara söylediğim bir cümledir.” cevabını verdi.

Aksakal, Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’u ‘kocama hali’ gerekçesiyle affetmesiyle ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BU YETKİ YARIN ABDULLAH ÖZCALAN İÇİN DE KULLANILABİLİR”

Alpsoy’un affedilmesini ‘Anayasal yetki’ diye savunan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da zamanı geldiğinde kullanabilir, geçmişte Kenan Evren de kullanmıştır, Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır.

‘Bu kişi HÜDA-PAR’lı diye ölsün’ diyemez bu cumhurbaşkanı, ‘PKK’lı diye ölsün’ diyemez, Ergenekon davasından da aynı şekilde yargılananları yine Erdoğan affetti yaşlılığından dolayı ya da sürekli hastalığından dolayı.

Bunların bence siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın Abdullah Öcalan’a da kullana bilir mi? Kullanır. “