DSP’li başkan: Cumhur İttifakı’nı desteklememiz beklenemez

Genel Başkan Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayıp AKP listesinden milletvekili adayı olmasının ardından DSP’de sular durulmuyor.

Aksakal’ın Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması üzerine parti tabanı büyük rahatsızlık hissederken, seçime günler kala il başkanları da birer birer Millet İttifakı’na desteğini açıklıyor.

DSP’Lİ BAŞKAN’DAN MİLLET İTTİFAKI’NA DESTEK

DSP Aksaray İl Başkanı İsmail Bozkurt da dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Aksaray’da katıldığı mitingde sahneye çıkarak Millet İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

“TABANIMIZ RAHATSIZ”

SÖZCÜ’ye konuşan İsmail Bozkurt, Genel Başkan Önder Aksakal’ın parti meclisinde hiç gündeme gelmemesine rağmen Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldığını ve bunun da tabanda büyük bir rahatsızlığa yol açtığını söyledi.

Son güne kadar seçime kendi başlarına gireceklerini ve hatta milletvekili adaylarının dahi hazır olduğunu ancak son dakika kararıyla şoka uğradıklarını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

*Biz parti meclisimizde yaptığımız toplantıda Cumhur İttifakı’nı destekleme gibi bir karar almadık. Bu karar tamamen bizim inisiyatifimiz dışında, Genel Başkanın tek başına aldığı bir karar.

*Biz zaten daha öncede Cumhur İttifakı’nı desteklememiz mümkün değil demiştik. Biz tabanımızın sesini dinliyoruz.

*Halkımız ardımızda gelmedikten sonra tek başına Cumhur İttifakı’nı desteklesek ne olacak ki… Biz de tabanımızın görüş ve isteği doğrultusunda Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldık.

“PARTİMDEN İSTİFA ETMEYECEĞİM”

Partiden istifa etmeyeceklerini de kaydeden İsmail Bozkurt, “Ne partiden ne de görevimden istifa etmek gibi bir düşüncem var. Aldığımız kararın ardından parti genel merkezinden arayan soran da olmadı. Biz zaten eğer seçimlere tek başımıza katılmazsak Millet İttifakı’nı destekleyeceğimizi de önceden belirtmiştik. Bizim aslında görüşümüz seçimlere tek başına katılmamız yönündeydi. Hatta adaylarımız bile belirlenmişti. Parti meclisinde de zaten öyle bir karar aldık ama Genel Başkan aldığı kararla buna uymadı. Bunlar yaşandıktan sonra artık bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı” şeklinde konuştu.