DSP’nin kararı sonrası 3 genel başkan yardımcısı istifa etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini ve milletvekili seçimlerine AKP listelerinden katılacaklarını açıklamasının ardından partide üst üste istifalar geldi. Genel başkan yardımcıları Onur İste, Selçuk Karakülçe ve Dilara Tambova görevlerinden istifa etti.

Onur İste sosyal medya hesabından istifasını duyurarak; “Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

TAMBOVA DA İSTİFA ETTİ

DSP Kadın Politikaları ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da sosyal medya paylaşımı ile istifasını duyurdu. Tambova yaptığı paylaşımda; “Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Karakülçe de sosyal medyada istifasını açıkladı.

“BUNLARI YAŞAMAYALIM DİYE ÇOK ÇABA SARF ETTİM”

DSP’de il başkanlığı, milletvekili ve büyükşehir belediye başkan adaylıklarında bulunan Dilara Tambova, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 5 dönem ve 12 yıldır çok büyük gurur ve özveriyle hem Parti Meclisi üyeliği görevini hem de genel başkan yardımcılığı görevini sürdürmekteyim. Benim için Ecevit’in kurduğu partide görev almak büyük bir onur olmakla beraber tarihi bir sorumluluktu. Zor koşullarda da görev yaptım. Benim için DSP’de görev almak siyaset ötesi bir durumdur. Gelinen nokta beni ziyadesiyle üzdü. Bunları yaşamayalım diye çok çaba sarf ettim. İnsanların çabası bir yere kadar. Bugünkü durumu görünce, kendi açımdan bu kararın benim durduğun yerde doğrultu tutarlılığı taşımayacağı düşüncesiyle istifa ettim” diye konuştu.

“BU KARARI TANIMIYORUM”

Tambova, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Genel başkanın Cumhur İttifakına katılacağımız yönünde beyanatını da doğru bulmadım. Desteklemiyorum. Bu kararı tanımıyorum. Bu karar benim için yok hükmündedir. Zira aylardan beri bu düşüncenin tamamen karşısında olmuş ve bu görüşlerimi partinin yetkili kurumlarında da açıkça beyan etmiştim.

* Genel başkanın Parti Meclisi’ne onaylatmadan bu kararı alması ve kamuoyuyla paylaşmasını etik dışı buluyorum. Bu davranışından sonra da onunla aynı kurumda çalışamayacağıma kanaat getirdim ve istifa ettim.”