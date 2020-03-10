Dünyada korona alarmı

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI,TÜRKİYE'DE VİRÜS YOK..AMA TÜRKİYE DIŞINDA HER YERDE VAR..KISACA ÖNÜMÜZ ARKAMIZ SAĞIMIZ SOLUMUZ KORONA..ÇİN'DEN YÜKSELEN ATEŞ DÜNYAYI SARDI. 111 ÜLKEDE 111 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTALIĞIN PENÇESİNDE. ÖLÜ SAYISI 3 BİN 888. VİRÜSÜN SIFIR NOKTASI ÇİN'DE DURUM KONTROL ALTINA ALINMAYA BAŞLADI. İRAN VE İTALYA'DA İSE ÇIĞRINDAN ÇIKTI. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Dünyada korona alarmı