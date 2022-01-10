Dua edin de kur korumalı sistem tutsun

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, Kur Korumalı Mevduat Sistemi için “Dua edin de bu ürün tutsun, oynaklık azalsın” dedi.

Veli TOPRAK

Tartışmalı Kur Korumalı Mevduat Sistemi için Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zaman, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” dedi. Zaman’ın bu sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. HDP‘li Garo Paylan, “Duayla olacaksa edelim ama bu işler duayla olmuyor” derken, CHP‘li Cavit Arı da “Duayı biz değil de siz edin siz” diye konuştu.

‘SORUN KURDAKİ OYNAKLIK’

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda memur ve emeklilere ek zammı öngören yasa teklifi görüşmelerinde döviz kurundaki dalgalanma tartışıldı. “Eğer adınızın başında, sizi tanıtırken ‘gelişmekte olan ülke’ tanımı kullanılıyorsa sizin döviz kurlarıyla ilgili mutlaka probleminiz olacaktır. Döviz kurları spekülasyonları dünyanın en tehlikeli, en yıkıcı spekülasyonlarıdır” diyen Bakan Yardımcısı Zaman, şunları söyledi: “Bizim aslında gelişmekte olan ülke olarak Türkiye için en büyük problemimiz kurlardaki oynaklık. Amacımız oynaklığı yok etmek. Burada finansal davranış psikolojisi devreye giriyor. Oynaklığa neden olan bir yatırımcı tipi var. Biz bu yatırımcı tipine bu oynaklığı azaltabilmek için başka bir yer gösteriyoruz.”

‘KÖTÜ RAKAMLAR MATEMATİKSEL OLARAK ZOR’

– Murat Zaman, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ilişkin maliyet hesabı yapılıp yapılmadığı yönünde vekillerin sorusuna şu yanıtı verdi: “Aslında maliyeti belli. Maksimum yüzde 17 faiz verecek. Kim verecek? Bankalar verecek, kamu vermeyecek. Dolar artarsa o artışı ödeyecek fakat koşullu bir ürün. Bu ürün, paçal maliyette sürekli ilerleyen bir ürün. Ürün satışı her gün devam ediyor, dolar kuruna bağlı olarak bir ortalama oluşuyor. Bununu neticesinde dolar yukarı giderken kendisi ortalamasını yükseltiyor. Burada kötü bir beklentiniz olsa dahi ortalamayla hareket edeceği için, öyle Allah korusun, çok kötü rakamlara gitmesi, matematiksel olarak bile çok zor.”