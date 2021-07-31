Dua Lipa, Bella Hadid, Michele Morrone ve Lewis Hamilton’dan Türkiye mesajı

Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarına dünyaca ünlü isimler de sessiz kalamadı. Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton sosyal medya hesaplarından Türkiye mesajları yayınladı.

Türkiye’de devam eden orman yangıları sonrası şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton Türkiye için mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DUA LİPA’NIN PAYLAŞIMI

Dua Lipa, “Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye” dedi.

BELLA HADİD’İN PAYLAŞIMI

Bella Hadid “Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

MİCHELE MORRONE’NİN PAYLAŞIMI

Michele Morrone “Türkiye’nin yakınındayım, bu yakında bitecek” diye konuştu.

LEWİS HAMİLTON’UN PAYLAŞIMI

Lewis Hamilton da “Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum” temennisinde bulundu.

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