Dubai Dünya Kupası gelecek yıla ertelendi!

At yarışlarının en prestijli yarışlarından biri olan ve bu yıl 25’ncisinin düzenlenmesi planlanan Dubai Dünya Kupası corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Dubai’deki resmi kaynaklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla 28 Mart’ta yapılacak olan yarışın bir sonraki yıla ertelendiğini duyurdu.

Reuters’ın konuyla ilgili haberinde Jebel Ali pistinde cuma günü bir at yarışının gerçekleştirildiğinin de altı çizildi. Corona virüsünün patlak vermesiyle Dubai Dünya Kupası’nın seyircisiz olarak ve yan etkinlikler yapılmaksızın gerçekleşmesi planlanıyordu.

Basra Körfezi ülkesinde diplomatlar haricinde bütün yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasaklamıştı. Şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri’nde 153 vaka tespit edilirken iki kişi de corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.