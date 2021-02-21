Düdüklü tencereler neden patlıyor?

1679 yılında Fransız Fizikçi Denis Papin tarafından bulunan düdüklü tencere mutfakta en önemli yardımcılardan biri olarak kabul ediliyor. Yemeği hızlı ve yumuşak pişirdiği gerekçesiyle kullanılan düdüklü tencereler, patlamalarla da sık sık gündeme geliyor. Düdüklü tencere alırken CE sertifikaları olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor ve vatandaşların kullanım kılavuzuna harfiyen uymaları şart.

SÖZCÜ, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili ve OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger ve düdüklü tencere kullanan vatandaşlarla konuştu.

PATLAMALARI ENGELLEMEK İÇİN KRİTİK DETAY

Talha Özger, düdüklü tencere patlamalarının köpüren bakliyat ve mercimek gibi ürünlerin kontrolsüz ve bilinçsiz pişirilmesinden meydana geldiğini belirtiyor.

‘Ventilleri sık sık temizleyin’

“Sanılanın aksine nohut veya mercimeğin ventili (fazla buharı tahliye eden supap) tıkayıp patlamanın gerçekleştiği inanışı tamamen yanlıştır. Bu tür yiyecekler gaz çıkışı yaptığı için fazla doldurma yapılırsa buhar bölgesi kalmamakta, dolayısı ile tahliye edeceği buhar olmadığı için genleşme neticesinde patlama meydana gelmektedir. Kullandığımız düdüklünün ventillerini zaman zaman sökerek temizlemek düdüklünün sağlıklı kullanılması için şarttır.”

‘SOĞUMASINI BEKLEMEDEN KAPAĞINI AÇIYORLAR’

Peki düdüklü tencere kullanan insanlar nasıl önlemler alıyor? Evinde düdüklü tencere kullanan vatandaşlar bakın ne söylüyor?

Düdüklü tencerenin mutfakta kurtarıcısı olduğunu söyleyen Seda Kalem, “Yıllardır düdüklü tencere kullanıyorum. Biri ilkokula giden iki çocuğum var ve bu yoğunlukta hız benim için çok önemli. Hem onlara zaman ayırmak hem de yemeğimi hızlıca yapmak için kullanıyorum. Patlama ihtimalini de düşünüyorum ancak dikkatlice kullanıyorum” diyor.

Seda Kalem şöyle devam ediyor: “Yemek piştikten sonra ‘pıs-pıs’ sesi gelmemesi gerekiyor. Ayrıca kendi buharında pişirdiği için yemekler de lezzetli oluyor. Kimileri içini çok fazla dolduruyor ya da soğumasını beklemeden kapağını açıyor. Tavsiyem dikkatli kullanmaları yönünde. Patladıktan sonra insanların yüzü yanabiliyor ve mutfak da kullanılamaz hale geliyor.”

‘O AN KENDİMİ YERE ATABİLDİM’

Hatice Korkutan ise düdüklü tencere mağdurlarından biri. Evde kullandığı düdüklü tencerenin patladığı anı anlatan Korkutan, patlama esnasında sadece kendini yere atabildiğini ve mutfağının yeniden tamir ettirmek zorunda kaldığını anlatıyor: “Düdüklü tencere patlar derlerdi de inanmazdım. Neyse ki o an kendimi yere atabildim ve yüzüme bir zarar gelmedi. Bir daha da kullanmayı düşünmüyorum.”

3 BAŞLIKTA DOĞRU DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIMI

Düdüklü tencerenin doldurulma aşaması

Pişirilecek malzemeye göre düdüklü tencere seviyesi belirlenir.

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi pişirirken köpüren gıdalarda doluluk seviyesi düdüklü tencerenin yarısını asla geçmemelidir.

Et ve sebze türü yiyeceklerde tencerenin 2/3’ü doldurulabilir.

Kapatılması ve pişirilmeye hazırlanması

Düdüklü tencerenin kapağı kapatılır ve ventili tahliye konumuna getirilir. Clipso türü düdüklülerde çenenin tencerenin gövdesine geçtiğinden emin olmalısınız. Kuvvetli buhar çıkışı başlayınca ventili pişirme konumuna geçirip ocağı kısık aleve alın ve pişecek ürünün cinsine göre üretici firma tarafından bildirilen süreyi belirleyin.

Düdüklü tencerenin boşaltılması

Pişme süresi dolduğunda acele etmeden ocağı kapatıp 15 dakika bekletin ve ventili tahliye konumuna getirip buhar çıkışının bittiğinden emin olarak düdüklünün kapağını açabilirsiniz.

Aceleniz varsa düdüklüyü çeşme altına koyup soğuk su dökün. İçerdeki buharın yoğunlaşmasını sağlayarak ventili tahliye konumuna getirip kapağı açın.