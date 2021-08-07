Düğün dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Yazan:
Alaturka Online
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YAYINLANMA: 00:18 – 08 Ağustos 2021

Düğün dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı. Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı.

Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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