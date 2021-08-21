Düğün evine giden 31 kişi hastanelik oldu

Yazan:
Alaturka Online
-

Ankara’nın Polatlı ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlanma: 00:54 – 22 Ağustos 2021

Düğün evine giden 31 kişi hastanelik oldu

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.

Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi’ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Düğünde ateşlenen tabanca 5 yaşındaki Ömer'i yaraladı İlginizi Çekebilir Düğünde ateşlenen tabanca 5 yaşındaki Ömer’i yaraladı Paris Hilton, düğününde 10 gelinlik giyecek İlginizi Çekebilir Paris Hilton, düğününde 10 gelinlik giyecek

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?