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23 Nisan 2023
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Düğünde maganda kurşunuyla öldü

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, dün akşam Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Düğüne katılan Ozan Özşahin, havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede merminin Özşahin’in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi.

Ozan Özşahin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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