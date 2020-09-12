Düğünler nasıl yapılabiliyor, yasaklar neler? İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklama ile, yatlarda ve teknelerde yapılan düğünlerin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasından konu ile ilgili kısmı şu şekilde;

* Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

DÜĞÜN GENELGESİNE UYMAYANLARA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığı, düğün genelgesine uymayan kuruluş ve kişilere para cezası kesileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasından bazı satır başları;

* Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

* Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

* Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

* Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.