Dükkanlar devletin kirası derneğin

İddiayı CHP’li Murat Emir, gündeme getirdi. Emir derneğin dükkanlarda tadilata başladığını belirterek, Bakan Yanık’tan tahsisin gerekçesini açıklamasını istedi.

Mülkiyeti Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait Ankara Altındağ’daki binanın altında yer alan 15 adet dükkanın, “Mehmet Akif Ersoy’un İslamcılık fikrini yaymak” amacıyla kurulmuş olan Sebilürreşad isimli bir derneğe tahsis edildiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Dükkanlardan elde edilecek gelir derneğin kasasına mı gidecek?” diye sordu.

DERYA YANIK AÇIKLASIN

Altındağ’daki dükkanların akıbetini Meclis gündemine taşıyan Emir, birkaç yıldır atıl durumda olan dükkanlarda Sebilürreşad isimli bir dernek tarafından tadilat başlatıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan dükkanların derneğe tahsis edilip edilmediğinin açıklanmasını istedi. Dükkanların son birkaç yıldır boş durumda olduğunu belirten Emir, söz konusu derneğin, dergi dışında bir faaliyeti olup olmadığının bilinmediğini ifade etti. Emir, şu soruları yöneltti:

“Bu iddia doğru mudur? Bu dernek ne tür faaliyetler yürütüyor? Mali yapısı denetleniyor mu? Dernekle bir protokol yapılmış mı? Yapıldıysa protokolün şartlarını kamuoyuna açıklayacak mısınız?”