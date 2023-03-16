Dün, Japonya’dan faizli borç ve Afganistan’a para yardımı kararı alan belediye, bugün su pompası bulamıyor

SÖZCÜ Gazetesi’nin internet sitesinde 18 Ocak 2022’de yayınlanan “AKP’li belediye Japonya’dan borç alarak Afganistan’a gönderiyor” başlıklı haberde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı ilk birleşiminde, kentin toplu taşıma sorununun çözümü için İlbank A.Ş. ile yapılan çalışma sonucunda, ek kaynak aranmasına gidildiği ve bu kapsamda JICA’nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) sağladığı ilk 7 yıl ödemesiz, 25 yıl boyunca 0.95 faizle ödemesi olacak olan 3 milyar 500 milyon Japon Yeni’nin alınması için protokol imzalamak şartıyla Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e yetki verildiği bilgisine yer verildi.

AFGANİSTAN’A İHH ÜZERİNDEN YARDIM KARARI

Aynı toplantıda ayrıca, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Şubesi’nin Afganistan’a 180 bin TL ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulmasıyla ilgili istem de görüşüldü. Gündemin 17. Maddesinde, “Afganistan halkına yardım için işbirliği protokolü” balığıyla görüşülen bu maddeyle ilgili olarak Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na yetki verilmesi kararlaştırıldı. Karara göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na İHH üzerinden Afganistan’a gönderilmek üzere 600 Bin TL’ye kadar maddi yardımda bulunmasına yönelik yetki, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kararlaştırıldı.

MUHALEFET “RET” OYU KULLANDI

Muhalefete mensup meclis üyeleri bu karara, “Aynı toplantıda, Japonya’dan yüksek faizle kredi alıp, Taliban’a yardım olarak göndermek ile ilgili karar almak mantık işi değil” diyerek “ret” oyu kullandı. Ancak, yardım kararı AKP’li meclis üyelerin çoğunluk oyuyla meclisten geçti.

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN GARİP SAVUNMA

Konuyla ilgili olarak SÖZCÜ Muhabiri’nin aradığı Şanlırfa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri ise ilginç bir açıklama yaparak, “Afganistan’a gönderilecek para, Japonya’dan gelen para değil. O para belediyenin bir başka kaynağından gönderilecek” açıklaması yaptı. Yetkililer, “Bir yandan imkansızlık nedeniyle faizle kredi alınırken, diğer yandan Afganistan’a yardım gönderilmesi etik mi?” sorusuna ise, “Kararı meclisimiz verdi” şeklinde yanıtladı.

BELEDİYE, SEL FELAKETİNDE BİR SU POMPASI ÇIKARAMAYINCA..

Depremin ardından sıkıntılı günler geçiren Şanlıurfa’da dün yaşanan sel felaketi sırasında Abide Köprülü Kavşağı’ndaki köprü altında kalan kişileri kurtarabilmek için gerekli su motorlarının saatlerce bulunamaması nedeniyle tepkileri üzerinde toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı yayınlandı.

BELEDİYE SUSTU, DMM KONUŞTU : MECLİS KARARI UYGULANMADI

Şanlıurfa Belediyesi söz konusu tepki ve eleştirilerle ilgili açıklama yapmazken, bir açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi. Açıklamada Belediye’nin aynı meclis toplantısında aldığı iki karar da doğrulandı ancak bunlardan birinin uygulamaya geçirilmediği ileri sürüldü. DMM’nin açıklamasına göre Japonya’dan kredi alındı ve bu para 145 otobüsle 16 itfaiye aracının alımında kullanıldı. İHH üzerinden Afganistan’a yardım kararı ise uygulanmadı.