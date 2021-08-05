Dün Milas’ta yaşananları SÖZCÜ muhabiri takip etti! Bu görüntüler TV’lerde yok!





Sözcü muhabiri Yaşar Anter, dün gece Milas'ta yaşananları anbean takip etti. RTÜK'ün göndermiş olduğu olduğu talimat yüzünden bu tip görüntülere haber kanallarında rastlamak pek mümkün değil. Yaşar Anter günlerdir bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Yangının Milas'taki termik santrale sıçraması sonucu tehlikenin boyutu büyümüş ve vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmişti. İşte o görüntüler… #sozcuwebtv

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