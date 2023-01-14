Dün Sarıyer bugün Düzce… 2 kişi öldü, 3 kişi ağır bakımda

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen Yavuz ailesinden 3 kişi, zehirlendi. Zehirlenenlerden Yusuf Yavuz (62) yaşamını yitirirken, eşi ve gelininin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İstanbul Sarıyer’de yedikleri mantardan zehirlenen Yusuf Yıldız hayatını kaybederken, karaciğer nakli yapılan eşi Feriza Yıldız’ın tedavisi devam ediyor.

Gümüşova ilçesi Yeni Mahallede dün akşam Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

SARIYER’DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ EŞİ YOĞUN BAKIMDA

İstanbul Sarıyer’de önceki gün yedikleri mantardan zehirlenen Yusuf Yıldız (60) ve eşi Feriza Yıldız rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Yusuf Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı. Karaciğeri zarar gören Feriza Yıldız’a, karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yıldız’ın, hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. (DHA-AA)