Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – Efe Teksoy Yazdı

FANTASTİK DİYARLARA MACERA DOLU BİR YOLCULUK “ZİNDANLAR VE EJDERHALAR HIRSIZLAR ARASINDAKİ ONUR”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve fantastik türündeki “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” adlı filmin bilinmeyenlerini ve çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

AKSİYON DOLU BİR MACERA

150 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, aynı adlı efsanevi Rol Yapma Oyununun (RPG) zengin dünyasını ve oyuncu ruhunu komik ve aksiyon yüklü bir macerayla beyaz perdeye taşıyor.

Paramount Pictures, Entertainment One, Allspark Pictures, Australian Film Finance Corporation (AFFC) ve British Film Commission yapımı filmin yönetmenleri Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Tüm RPG oyunlarının atası olarak anılan Zindanlar ve Ejderhalar, bir nesil için macera fikrini yeniden tanımlamıştır. Şimdi Hasbro’nun bir bölümü olan Seattle, Wash merkezli Wizards of The Coast şirketi tarafından yayınlanan Zindanlar ve Ejderhalar, çoğunlukla yeraltı fenomeni olduğu günlerde hayal bile edilemez görünen bir ana akım popülerlik elde etmiş ve bu da her kesimden izleyicilerin Zindanlar ve Ejderhalar’a bir şekilde aşina olduğunu ve sempati duyduğunu gösteriyor. Neredeyse 50 yıllık öğretiyi heyecan verici bir gişe rekortmeni filme aktarmak herhangi bir yazar yönetmen için zor olsa da, bu görevi üstlenen usta yönetmenler Goldstein ve Daley için üstesinden geldikleri zorlu bir meydan okuma olduğunu görüyoruz.

MASALIN BİÇİMBİLİMİ

Masallara uyguladığı çözümleme tekniğiyle Budunbilim (etnoloji), Halkbilim (folklor) ve Göstergebilim (semiyotik) alanlarında çözümleme yöntemlerine önemli katkı sağlayan Yazınbilimci, Dilbilimci ve Masalbilimci Vladimir Propp, “Masalın Biçimbilimi” adlı eserinde dünyadaki tüm masalları derinlemesine irdeler ve hepsinin ortak 31 işlevi yani noktası olduğunu belirtir. Zindanlar ve Ejderhalar filminde de, kahramanlarımızın izlediği yolun Propp’un belirttiği temel yapının dışına çıkmadığını görüyoruz. Dilbilim tarihinde ve metin çözümleme alanında önemli bir dönüm noktası sayılan isimlerden Litvanyalı bilim adamı A. J. Greimas, Propp’un saptadığı işlevleri yeniden sınıflandırarak kendi göstergebilimsel bakış açısına göre yeniden dizgeleştirir ve üç sınamaya ayırır. Filmde anlatılan hikâyenin de yine Propp’ta olduğu gibi Greimas’ın 3 aşamalı (Yetilendirici, Sonuçlandırıcı ve Onurlandırıcı Sınama) şemasına uygun olduğu gözlemleniyor.

FİLMİN KONUSU

Cazibeli bir hırsız ve alışılmadık bir grup maceraperest, kayıp bir yadigârı geri almak için destansı bir soyguna girişir. Ama yanlış kişilerle ters düştüklerinde işler tehlikeli bir hal alır.

Oyuncu kadrosunda; Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Daisy Head ve Chloe Coleman yer alıyor.

YAPIM HAKKINDA

Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filminin çekimleri 4 Mayıs 2021’de Belfast Kuzey İrlanda civarındaki lokasyonlarda başladı. Yönetmen John Francis Daley şunları söylüyor; “Başka bir zamanda, başka bir dünyadaymışsınız duygusunu veren doğal güzellikle egzotik yerlerin bir karışımı var ve film de öyle. Doğrudan bir fantezi romanından çıkmış gibi olağanüstü arka planlarımız ve güzel mekanlarımız var.” Fantastik yapımın çekildiği yer, Game of Thrones’un mekanı olarak ünlüydü ve yeni filmde de daha önce dizinin çekildiği Titanic Studios’un çekim stüdyoları kullanıldı. Fakat yönetmenler Goldstein ve Daley, görüntü yönetmeni Barry Peterson ve yapım tasarımcı Ray Chan’in bulunduğu çizgi altı meslektaşlarıyla filmin görünümünü belirlerken renkli rol yapma oyununa sadık olacak, görsel olarak şaşırtıcı ve tamamen orijinal bir şey yaratmak istediler. Bazı yönlerden Zindanlar ve Ejderhalar dünyasına sadık kalmak, yazar-yönetmenler için hikâyeyi efsanevi 1987 de tanıtılan Unutulmuş Diyarlar’ın geçtiği yerlerin coğrafi sınırları içinde kurgulamak daha kolay olmuş. Aradan geçen yıllarda “Diyarlar” romanların, video oyunları uyarlamalarının ve çizgi romanların ortamı olarak kullanılmış. Yeni filmin tasarımını da büyük oranda etkileyen Unutulmuş Diyarlar, teknolojik olarak 13. veya 14. yüzyılın endüstriyelleşme öncesi dünyayı temsil ediyor. Filmin yapım tasarımcısı Ray Chan yine de filmin yaratıcı ekibinin tasarımlarını sadece kahverengi tonlarıyla kısıtlamak ya da daha önce yapılan filmlere veya dizilere benzeyen bir şey yapmak istemediğini belirterek şunları söylüyor; “Geçmişte izlediğimiz birçok Ortaçağ filminde her zaman tarih kitaplarından bildiklerimizin olduğunu gördüm ve çok farklı dünyalara bakmayı tercih ederdim. Goldstein ve Daley, ‘Benzersiz bir şey görmek istiyoruz. Zindanlar ve Ejderhalar müthiş bir platfom, onunla biraz eğlenin’ dedi.”

MAKYAJ VE GÖREL EFEKTLERLE SİHİR YAPMAK

Zindanlar ve Ejderhalar dünyasının en çok korkulan uç yırtıcılarından biri olan Owlbear, tam olarak adı gibi, iki buçuk üç metre boylarında, dev bir baykuşla bir ayının karışımı. O yüzden Druid Doric, kendisini evlat edinene Elf ailesinin bir üyesini korkutmak için etkileyici bir yaratığa dönüşmesi gerektiği anda akıllı bir şekilde bir Owlbear formunu seçiyor. Yönetmen Goldstein şöyle espri yapıyor; “Bir Owlbear’ı yakalayıp evcilleştirme şansımız oldu ve filmde de onu kullanıyoruz.” Yapımcılar, yaratığı yapmak için gereken ilhamı bulmak için doğaya dönmüş ve son teknoloji görsel efektleri kullanarak yaratığı oluşturmuşlar. Tasarımı son haline getirmek aylar sürmüş. Gagasıyla, beyaz tüyleriyle bir kar baykuşuna benziyor. Dört Akademi adaylığı olan ve çalışmaları arasında Yıldız Savaşları Bölüm II – Klonların Saldırısı ve Yenilmezler: Ultron Çağı filmleri de yer alan Görsel efektler süpervizörü Ben Snow şunları söylüyor; “Yönetmenler gerçekçi olmasına çok özen gösteriyor o yüzden biz de çok sayıda kar baykuşu fotoğrafı bulduk ve sonra referans olarak da bir baykuşu ödünç aldık.” Ayrıca yapımcılar sette, oyuncuların yaratığın ne kadar uzun olduğunu görebilmesi için Owlbear’ın başının olduğu bir karton maketi direğe bağlamışlar. Ardından beyaz kostümlü bir dublör, Owlbear’ın Forge’un güçlerine saldırırken yaptığı hareketlerin aynısını yapmış. Hareketleri daha sonra Industrial Light & Magic’de (ILM) çalışan görsel efektler sanatçıları tarafından dijital olarak CGI yaratığa yerleştirilmiş. Yaratıcı ekip, olabildiğince çok yaratığı ve mekanı uygulamalalı olarak yapma arzusuyla Kaliforniya merkezli Legacy Effects’le birlikte çalışmış ve şirketin Oscar adayı ortak kurucusu Shane Mahan ve ekibi, ünlü usta dokunuşlarını yapmışlar.

ZİNDANLAR VE EJDERHALAR HIRSIZLAR ARASINDAKİ ONUR

Çekimleri Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve İzlanda‘da gerçekleşen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, sizleri fantastik diyarlarda eğlenceli bir maceraya götürecek aksiyon dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi ve “Olağanüstü Masalın Dönüşümleri” & E.M Meletinski “Masalın Yapısal ve Tipolojik İncelemesi”, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018