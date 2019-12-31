Dünya 2020’ye merhaba dedi!

Pasifik’teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020’ye ilk giren ülkeler oldu. Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00’te 2020’ye “merhaba” dedi.

Bu ülkeleri Güney ve Kuze Kore, Japonya, Çin, Singapur gibi uzak doğu ülkeleri izliyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo’nun turistik semti Shibuya’da toplanan on binlerce kişi, 2020’ye birlikte “merhaba” dedi.

Singapur’da ise yüz binlerce insan yılbaşının gelişini havai fişeklerle kutladı.

Hong Kong’da 2020, havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlandı.

Şehrin gökdelenlerinin üzerinde ışık ve lazer gösterileri ile yeni yıl karşılandı.

Kentte yaz aylarından beri süren gösteriler yılbaşı kutlamalarına da damga vurdu.

ENDONEZYA’DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Endonezyalılar, 2020’yi havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde karşıladı.

Başkent Cakarta’da yaşayanlar, Bundaran HI, ülkenin özgürlük simgesi Monas, Taman Mini Parkı ve liman bölgesindeki Ancol gibi çeşitli merkezi noktalarda düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliklerine adeta akın etti.

Müzik ve dans gösterilerinin düzenlendiği etkinlik alanlarında toplanan binlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarındaki havai fişek ve ışık gösterilerine yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar nedeniyle başkentte bazı cadde ve sokaklar geçici süreyle trafiğe kapatılırken, kutlama alanları dışında hava fişek atılmasına ise izin verilmedi.

Ülke genelinde başkentin yanı sıra geniş katılımlı yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı özellikle Surabaya, Bali, Makassar ve Medan gibi büyük kentlerde de güvenlik önlemleri artırıldı. AA-DHA-İHA