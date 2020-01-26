Dünya alarmda! Çin’den korkutan açıklama! Corona virüsü nedir? Corona virüsünün belirtileri nelerdir?

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir turistin corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, bu gece Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi´ne başvurduğunu belirterek, “Çinli bir turist 38,5 derece ateşle Denizli Devlet Hastanesi´ne geldi. Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Kentte herhangi bir birim de karantina altına alınmamıştır” dedi.

ÇİN’DEN KORKUTAN UYARI: GÜÇLENİYOR

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan coronavirüs ile ilgili korkutan bir açıklama Pekin hükümetinden geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, “Coronavirüsün yayılma yeteneği artıyor ve enfeksiyon sayısı artabilir” dedi.

Xiaowei, “Coronavirüsün yayılma özelliği gittikçe kuvvetleniyor ve enfeksiyonlar artabilir” dedi. Dünya çapında yaklaşık 2 bin kişinin yakalandığı coronavirüs sadece Çin’de 56 kişinin ölümüne sebep oldu.

Yarından itibaren her sabah bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıklayan Xiaowei, “Virüs hakkındaki bilgi henüz çok sınırlı. Coronavirüsün kuluçka dönemi bir gündne 14 güne kadar çıkabiliyor. Virüs, kuluçka süresinde de enfeksiyonlu ve bu durum SARS’tan farklı” dedi. Çin’den çıkan SARS virüsü 2002-2003 yılları arasında dünya çapında 800 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Birçok çeşidi vardır. Evcil, yabani ve tarım hayvanlarında (kedi, yarasa ve deve gibi) hastalık yapabilen bir virüs topluluğudur.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Çoğunlukla hafif orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Ateş, baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi solunum yollarına ait belirtiler ön plandadır. Hastalık ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide-bağırsak şikayetlerine de neden olabilir.

NASIL BULAŞIR?

Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Tıpkı mevsimsel grip etkeni gibi yakın temas, öksürük ve aksırık gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalmak hastalığın kısa sürede geçmesinde etkilidir.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.

İHA-SOZCU.COM.TR