Dünya aşılanıyor, Türkiye bekliyor

Corona virüsüne karşı Çin’den satın alınan 3 milyon doz Sinovac aşısının 11 Aralık itibarıyla Türkiye’de uygulanacağı belirtildi. Ancak gecikme oldu ve aşılar 30 Aralık günü yurda geldi.

Sağlık Bakanlığı bu aşılarla ilgili analizlerin laboratuvarda sürdüğünü duyurdu ve “En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde kullanıma sunulacak” açıklaması yaptı.

3 milyon doz aşının ülke nüfusuna yetmeyeceği tartışmaları üzerine Bakan Fahrettin Koca, “2020 yılı sonuna kadar Çin aşısından 20 milyon, Biontech aşısından da 1 milyon doz gelecek” demişti. Bu aşılardan hâlâ haber yok…

Dünyada ise aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen aşı çalışmaları kapsamında Avrupa’da 28 ülkede, dünyada ise 41 ülkede aşılama uygulaması başladı.

Dünya genelinde toplam 15 milyon 500 binin üzerinde kişi aşılandı. ABD’de aşılama 14 Aralık’ta sağlık çalışanları ile başladı ve şimdiye kadar 5 milyon 310 bin doz aşı yapıldı.

Çin’de 4.5 milyon kişi, İngiltere’de 786 bin kişi, İsrail’de 1 milyon 480 bin kişi, Rusya’da 800 bin kişi ve Almanya’da 367 bin kişiye aşılandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bile 826 bin vatandaşını aşıladı.

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