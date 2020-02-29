Dünya Bankası Türkiye ülke direktörü uyardı: Borçlar artıyor yatırım azalıyor

Türkiye ekonomisi geçen yılki büyüme performansı ile 2020 için umut verse de uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler döviz borçları ve yatırımların yeni bir paradoks yarattığına dikkat çekti.

Üretkenliğini kaybetmeye başlayan Türk ekonomisinin 2018 döviz krizinin ardından yatırımlarda da büyük düşüş yaşadığına dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, “Son krizle birlikte yatırımlarda da bir küçülme var. Bu endişe verici bir durum ve bu, borcun büyüdüğü bir zamana denk geliyor. Borç artıyor yatırımlar azalıyor. Türkiye artan borç ve azalan yatırım paradoksuna kapılmış durumda” uyarısını yaptı.

ÜRETKENLİK BİTTİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “2020 Küresel Ekonomik Beklentiler” başlıklı toplantıda bir araya gelen ekonomistler, Türkiye’nin tercih ettiği büyüme modeli ve 2020 beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin hem jeopolitik hem de ekonomik durumu itibarıyla çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Auguste Tano Kouame, özellikle üretkenliğin kaybolduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’de geçmişte üretkenlik çok iyiydi ancak son yıllarda ciddi düşüş yaşandı. Yatırımlar büyüyecekse üretkenliğin düşük olduğu ortamda zorluk teşkil edebilir” diyen Kouame, bu noktada uzun vadeli yatırımları çekecek politikaların teşvik edilerek, şirketlere de uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanmasının gerektiğine işaret etti.

Kouame, bu noktada sadece bankacılık sektörüne bağımlı kalmanın yeterli gelmeyeceğini ve farklı finansman araçlarının devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

YATIRIMLAR GECİKEBİLİR

Kouame konuşmasında dün açıklanan büyüme verilerini de değerlendirerek, 2019 için açıklanan yüzde 0.9’luk büyüme oranının beklentilerinin üstüne çıktığını aktardı. Dünya Bankası olarak Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 3, 2021’de ise yüzde 4 büyümesini beklediklerini anlatan Kouame, “Bir takım riskler de var. Karşı rüzgarlar da var. İdlib’de gerçekleşen olaylar ve bölgelerdeki gerginlikler yatırımcıyı tedirgin edebilir ve yatırımları biraz daha geciktirebilir” diye konuştu.

“KUR ÜZERİNDEN DÖNÜŞÜM YAPILAMAZ”

Global Source Partners Türkiye Analisti ve Turkey Data Monitor Ortağı Murat Üçer, Türkiye’nin yüzde 5’lik büyüme patikasına girmeye çalıştığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de artık krediyi bastığınız zaman bile ne kadar büyüyebileceğimiz bir soru işareti. Türkiye’nin tekrar sermayeyi çekebilmesi gerekiyor. Biz sanki bedava yemek varmış gibi iktisat politikası inşa ediyoruz. Teşhis çok önemli. Benim iktisatçı olarak en büyük sıkıntım teşhiste anlaşamamış olmamız. Türkiye kur üzerinden dönüşüm yapamaz artık. Ben kur değerlensin demiyorum ama Türkiye’nin rekabetçi olması fiyat dışı faktörlerle mümkün.”