Dünya Bankası'ndan Gambiya'ya 8 milyon dolarlık kredi

ABUJA (AA) – Dünya Bankası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gambiya'ya 8 milyon dolarlık kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

Dünya Bankası, Gambiya İkamet Temsilcisi Feyi Boroffice, yaptığı açıklamada, verilen ek 8 milyon dolarlık söz konusu kredinin ülkenin Kovid-19 aşıların satın almaktan yardımcı olacağını belirtti.

Gambiya'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılar aldığını anımsatan Boroffice, "Ayrıca bu ek krediyle Gambiya'nın pandemiye yanıt vermek, yoğun bakım üniteleri ve tedavi kapasitesini artırmak ve aşılama kampanyasını büyütmesine yardımcı olacak." dedi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 19 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 5 bin 720 vaka görüldü, 170 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.