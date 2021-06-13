Dünya Bankası'ndan Kovid-19 mücadelesi için Gana'ya 200 milyon dolar destek

ABUJA (AA) – Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durum desteği ve aşı temini için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi.

Dünya Bankası, Gana, Liberya ve Sierra Leone Direktörü Pierre Laporte, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Bankası, Gana'da ekonomik ve sosyal iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla Kovid-19'a karşı acil durum ve aşıları sağlamak için Gana'ya 200 milyon dolar destek vermekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

Laporte, Dünya Bankası'nın, küresel aşı pazarı zorlukları nedeniyle Kovid-19 aşılarına ve lojistiğine erişimde devam eden zorlukların farkında olduğunu belirtti.

Pierre Laporte, Gana ve diğer gelişmekte olan ülkeleri etkileyen aşı tedariğindeki eşitsizliği gidermek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan hükümet tarafından yapılan açıklamada, Dünya Bankası desteğinin, hükümetin Kovid-19'un yeniden yayılmasını engelleme ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkı yapacağı kaydedildi.

Afrika ülkesi Gana, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 94 bin 493 vaka görüldü, 789 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.