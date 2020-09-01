Dünya Barış Günü mesajları: 1 Eylül Dünya Barış Günü neden kutlanıyor?

1 Eylül Dünya Barış günü, Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için ilan edildi. İşte 1 Eylül Dünya Barış günü kutlama mesajları ve anlam dolu tarihi…

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

“Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931’de dile getirilmiştir…Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

‘Barış mutlak Barış’ Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya BarışGünü

“Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar.”

Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

Ekmeği konuşalım Sonra barışı Üstüne bir de çocukları öpelim Olmuşken tam olsun

“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”

Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..

Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ’tır.

“Anne çiçeklere bak ne güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları seviyorum Yaşamayı seviyorum… Çok seviyorum!”