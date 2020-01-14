‘Dünya Bekarlar Günü’ dediler! Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan’ı işaret ettiler

Her ne kadar dünya genelinde 11 Kasım’da kutlanıyor olsa da ülkemizde gündeme gelen ‘Bekarlık’ kavramı nedeniyle popüler hale gelen ve hatırlanan ‘Dünya Bekarlar Günü’ , Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Yorumcular Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan isimlerine paylaşımlarında yer verdi.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı bugünün anlamına özel olarak yaptıkları paylaşımlarda müzmin bekar Beyazıt Öztürk ile Selda Bağcan’a gönderme yaptı.

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Yılın çeşitli günlerinde kutlanan Bekarlar Günü, her zaman olduğu gibi Twitter’da gündem oldu.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Normalde tarihte dört yalnız 1’den oluşan 11 Kasım’da kutlanan Bekarlar Günü, bu sefer sevgililer gününe tam bir ay kala 14 Ocak’ta gündem oldu. Yapılan binlerce paylaşım arasında Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan’a gönderme yapan kullanıcılar dikkat çekti.



