Dünya bu görüntüleri konuşmuştu! Olay adam yıllar sonra konuştu

‘Tic Tac’ adı verilen UFO görüntülerini kaydeden ABD’li savaş pilotu, dünyanın gündemine oturan görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.

Yuvarlak şekli ve beyaz rengi nedeniyle Tic Tac adı verilen nesne, ABD Donanması’nın Kasım 2004’te ABD’nin batı sahilinde radarda tespit edilen bir dizi nesnenin belirlenmesi için gerçekleştirdiği uçuş sırasında görüntülendi.

İlk kez 2017’de halkın erişimine açılan video görüntülerinin gerçekliği en sonunda bu yılın başlarında Pentagon tarafından doğrulandı. Yetkililer kaydedilen bu nesnenin ne olduğu hakkında hala bir fikirlerinin olmadığını ifade etti. Hava olayları, insan yapımı araç ve kuş ihtimallerinin hepsi elendi.

‘GÖRDÜĞÜM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU’

New York Magazine dergisine konuşan Underwood, “Karşıma çıkan şey, çoğunlukla istikrarsız davranıyordu. İrtifasında, hava hızında ve yönünde yaptığı değişiklikler tam anlamıyla diğer hava hedeflerine uçuş yaparken karşılaştığım hiçbir şeye benzemiyordu. Tam anlamıyla fiziksel anlamda normal olmayan şekilde hareket ediyordu. Dikkatimi çeken şey de buydu. Çünkü insanlı ya da insansız olsunlar hava araçları hala fizik yasalarına uymayı sürdürmek zorunda. ‘Tic Tac’ bunu yapmıyordu” dedi

KONUŞMAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Independent’ın aktardığı habere göre Underwood, 15 yıl boyunca gördüğü şeyin ne olabileceğiyle ilgili bir tahminde bulunmadığını ve isminin ‘küçük yeşil adam’ çılgınlarıyla birlikte anılmasını istemediği için daha önce bu konuda hiç röportaj vermediğini söyledi.

UFO topluğunun bir parçası olmak istemediğini söyleyen Underwood, “Bu sadece UFO ismini verdiğimiz bir şeydi. Bunun ne olduğunu belirleyemem. Uçuyordu. Ve bir nesneydi. İşte bu kadar basit. Bunun muhtemelen ne olduğu üzerine hesaplamaları yapma işini inek öğrencilere bırakıyorum. Ben sadece videonun geri getirilmesini sağlayan kişiyim” diye konuştu.

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