Dünya Corona virüsü için teyakkuzda! Karantinadaki hastalar görüntülendi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bazı ülkelere de yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde salgına karşı çalışmalar devam ederken birçok kişi karantina altına alındı.

Karantina alınan hastaların tedavi gördüğü hastanelerden Lüliang şehrindeki Shanxi Fenyang Hastanesi’nin içi görüntülendi.

Hastane yetkilileri de hastaların tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi. Görüntülerde, hastalara yemeklerin özel ve izole edilmiş bir pencereden verildiği, hastaların odalarına giren sağlık görevlerinin özel bir kıyafet giydiği görüldü.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Lu Juan, “Ciddi ve ağır bir hastalığa sahip olan birçok insan var” dedi.

Hastaların odalarına giren görevlilerin giydiği kıyafetin hava geçirmez olduğunu belirten Juan, “Oda sıcaklıklarını 27 derece olarak ayarlıyoruz. Bu sıcaklık hastalar için idealken çalışanlar için fazla sıcak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hasta odalarının sürekli dezenfekte edildiğine vurgu yapan Juan, hastaların istedikleri zaman televizyon izleyip gazete okuyabildiklerini de ifade etti. İHA

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