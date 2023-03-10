Dünya devi, Fenerbahçe’ye o yıldızını önerdi! Maaşının büyük bölümünü karşılayacaklar

Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erse de yeni sezon kadro planlamaları adına çalışmalar sürüyor. Bu noktada Fenerbahçe’ye oldukça dikkat çekici bir öneri yapılmış durumda.

LUAN PERES’İN HEDEFİ ALANYA

Brezilyalı savunmacı sakatlık belasından bir türlü kurtulamadı. 15 Eylül’deki Rennes mücadelesinde diz arkasından sakatlandıktan sonra ocak ayında takıma dönen Luan Peres, Kasımpaşa mücadelesinde uzun bir aranın ardından son bölümlerde süre almıştı. Ancak 28 yaşındaki defans oyuncusu, yeniden sakatlandığı için Konyaspor ve Kayseri maçlarını kaçırdı, Sevilla deplasmanına da götürülmedi.

Bu hafta ligi bay geçecek olan Fenerbahçe, 19 Mart’ta Alanya’ya konuk olacak. Luan Peres, aradaki bu süreçte tedavisini tamamlayıp yeniden sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Sambacı bu sezon 12 resmi maçta 761 dakika süre alabildi.

GUSTAVO HENRIQUE’DE MAAŞ SIKINTISI

Gustavo, Jorge Jesus’un ısrarlarıyla Flamengo’dan kiralanmıştı. Portekizli teknik adam, formsuz döneminde bile öğrencisinin arkasında durup oynattı. Ancak Samet Akaydın’ın gelmesiyle birlikte Gustavo gözden düştü. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Gustavo’nun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.

Bu arada Brezilya ekibi Santos, Sambacı’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gustavo’nun bonservisine sahip olan Flamengo ise Fenerbahçe ile Gustavo Henrique arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

VITOR PEREIRA DERBİYİ DE KAYBETTİ

Flamengo’da çanlar Vitor Pereira için çalıyor. Portekizli teknik adam, henüz Brezilya Ligi başlamadan koltuğunu kaybedebilir. Güney Amerika Süper Kupası, Brezilya Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda hayal kırıklığı yaratan Flamengo, son olarak Campeonato Carioca’da (Ligden önce düzenlenen turnuva) ezeli rakibi Fluminense’ye sahasında 2-1 yenildi.

Kırmızı-Siyahlılar’ın taraftarları, nisanda başlayacak lig öncesi Pereira’nın gönderilmesi için sosyal medyada harekete geçti. Yönetimin de Vitor Pereira’nın şu ana kadarki performansından büyük hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi.

LUCAS MOURA’DAN VAZGEÇMEK YOK

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son günlerinde Brezilyalı yıldız için çok mesai harcadı. Lucas Moura da yeşil ışık yaktı. Ancak Tottenham menajeri Antonio Conte, fazla şans vermemesine rağmen oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını isteyince transfer suya düştü. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, Lucas konusunda geri adım atmış değil.

30 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetimin, şimdiden yeni sezon için Sambacı’nın menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Lucas’ın yaz döneminde boşa çıkacak olması, başka kulüplerin de iştahını kabarttı. İspanya, Fransa ve İtalya’dan Brezilyalı yıldıza ilgi olduğu öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber ederek tecrübeli oyuncuya yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmeye çalışacak.

EDEN HAZARD’I İSTER MİSİNİZ!

Belçikalı yıldız, formaya hasret kalsa da Real Madrid ile 2024’te bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor. İspanyol devi ise tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Hazard ile bu sezonun sonunda yolları ayırmaya kararlı. Bunun için kesenin ağzını açtılar! Senelik maliyeti 20 milyon Euro’yu bulan tecrübeli oyuncu için hiçbir takım istekli değil. İddiaya göre Real Madrid, maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır olduğunu belirterek dünyaca ünlü yıldızı, aralarında Fenerbahçe’nin de dahil olduğu birçok takıma önerdi.

Bir zamanlar dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyordu. Chelsea’deki muhteşem performansı sonrası Real Madrid’in 2019’da kendisi için 115 milyon Euro ödemesi sürpriz olmadı. Ancak Eden Hazard transferi, İspanyol devinin tarihindeki en büyük hayal kırıklıkları arasındaki yerini aldı. Belçikalı oyuncu, Chelsea’deki formunun çeyreğine bile ulaşamadı, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyeri hızla aşağı indi. Hazard, formaya adeta hasret kalmasına rağmen Real Madrid ile 2023-24 sezonunun sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor.

Kadroda istemiyorlar

İspanyol devi ise deyim yerindeyse Hazard’dan kurtulmanın yollarını arıyor. Üstelik bunu, 20 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle yapmıyor. Real Madrid’in Belçikalı oyuncuyu önümüzdeki sezon kiralayacak olan takıma maaşının büyük bölümünü üstlenme taahhüdünde bulunacağı iddia edildi. İspanyol ekibinin, şimdiden 32 yaşındaki yıldızı aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu birçok takıma önerdiği öne sürüldü. Real Madrid, dünyaca ünlü yıldızın daha fazla kadroda yer almasını istemiyor.

İddialar yeni değil

Hazard-Fenerbahçe iddiaları yeni değil. Geçtiğimiz ocak ayının ilk günlerinde İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler ile Real Madrid arasında Belçikalı süperstar için temas kurulduğunu yazmıştı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun o dönemde sakat olması, form tutmasının kolay gözükmemesi nedeniyle Fenerbahçe, bu transferde ısrarcı olmadı. Görünen o ki yaz transfer döneminde Eden Hazard’ın ismi yeniden sık sık gündeme gelecek.