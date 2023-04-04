Dünya devi Galatasaraylı yıldız için İstanbul’a geldi

Galatasaray, Adana Demirspor’u Fredrik Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve Konyaspor mağlubiyetini telafi etti. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a mağlup olmasıyla puan farkını 9’a çıkaran sarı-kırmızılılar zirvede derin bir nefes aldı.

NEF STADI’NA SCOUT AKINI!

Galatasaray’ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maça Avrupa’dan scout akını vardı. Dünya devinin scoutları Galatasaraylı yıldız için Nef Stadyumu’na geldi ve karşılaşmayı yerinde takip etti. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları…

AVANTAJ G.SARAY’DA

Sahasında Adana Demirspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. 63 puanlar zirvede bulunan sarı kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Aslan, bu sezon kupayı müzesine götürtmek isterken, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’ne uygun bir kadro kurmak istiyor.

İLK HEDEF RASHICA

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor. İngiliz ekibi Norwich City’den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025’e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak.

ICARDI’YE ZANIOLO TAKTİĞİ

Bu sezonun flaş transferi Icardi için yönetim, bir kez daha PSG’nin kapısını aşındıracak. Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istiyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip Icardi’nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro’luk bir teklif paketi hazırlanıyor.

ICARDI’YE ÖZEL TERAPİ

Galatasaray’da son dönemde tutuk gözüken ve gol atamayan Mauro Icardi’nin, istediğini yapamamaktan dolayı moralsiz olduğu ifade edildi. Bunu ortadan kaldırmak da Teknik Direktör Okan Buruk’a düştü.

Adana Demirspor maçını boş geçen ve oyundan çıkarken direkt soyunma odasına giden yıldızın, ne takım içinden herhangi biriyle ne de teknik kadroyla en ufak bir sorununun olmadığı öğrenildi. 29 yaşındaki golcü, maç bitiminde de üzgün gözükmüş, bu hali kafa karıştırmıştı.

Icardi’nin bu durumunun tesislerde de devam ettiği belirlendi. Kimseyle herhangi bir sorunu olmayan Icardi’nin gol atamamaktan dolayı moralsiz olduğu bildirildi.

Buruk, istediği pasları alamayan ve gol atamadığı için de mutsuz bir görüntü çizen Icardi ile görüştü. Başarılı teknik adamın, futbolcusuna, “Sana güveniyoruz. Yine o golleri atacaksın. Gol atman elbette önemli ama zaten büyük maçlarda üzerine düşeni yaptın” dediği öğrenildi.

ARSENAL, SACHA BOEY İÇİN İSTANBUL’A GELDİ

Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray’ın yıldızlarına olan ilgi artıyor. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor’u konuk ederken Habertürk’te yer alan habere göre Arsenal de bu maçı izlemesi için gözlemci görevlendirdi.

Londra ekibi adına tribünde yer alan gözlemci, Galatasaray’ın genç yıldızı Sacha Boey’u yerinde takip etti. İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Sacha Boey’u transfer etmek için Milan’la yarışıyordu.

“ADIM ATMA ZAMANI GELDİ” DEMİŞTİ

Sacha Boey geçen günlerde bir açıklama yapmış ve kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtmişti. L’Equipe’e röportaj veren genç futbolcu “Performansım şimdilik istikrarlı gidiyor. Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI

Galatasaray’a Temmuz 2021’de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim’in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu. Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray’a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.

Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes’de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey’i raporladı. Dijon’da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim’e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.

2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro’luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların ‘örnek gösterilen’ transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15’lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.